Rusya'dan Navalni'nin ölümüne ilişkin açıklama: 'Ecel'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:51

Güncelleme: 06.03.2024 - 11:51

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narişkin, Rus muhalefet lideri Aleksei Navalni'nin eceliyle öldüğünü söyledi.

Navalini'nin ölümünün doğal bir ölüm olduğunu söyleyen Narişkin, "Bunun özel bir plan olduğunu sanmıyorum ama maalesef insanların bir özelliği var. Er ya da geç hayat sona eriyor, ölüyorlar" dedi.

Batı'nın Navalni'nin ölümüne gösterdiği tepkileri "iğrenç" bulduğunu söyleyen Narişkin, "Batı'da Navalny'nin tabutu etrafında şeytani danslar yapılması elbette oldukça tiksindirici" dedi.

Kremlin lideri Vladimir Putin'in en önde gelen muhalifi olan Navalni, geçen ay 47 yaşında Kuzey Kutbu'ndaki bir ceza kolonisinde ölmüştü. Destekçileri onun öldürüldüğünü iddia etse de Kremlin ölümünde devletin herhangi bir dahli olduğunu reddetti.