ABD ve Singapur sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzaladı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 13:45

Güncelleme: 31.07.2024 - 13:45

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'ın, Singapur'a ziyarette bulunan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki bakanın sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

Anlaşmanın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik karşılıklı taahhüt temelinde barışçıl nükleer işbirliğinin derinleştirilmesi için bir adım olduğu ifade edilen açıklamada, bunun iki ülkenin "güçlü ortaklıklarına" katkı sağlayacağı kaydedildi.

'ANLAŞMA TEKNOLOJİ ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR'

Açıklamada, iki ülkenin nükleer emniyet ve güvenlik tedbirleri konularında yakın işbirliği içinde olduğu vurgulanarak "Bu anlaşmayla ABD ve Singapur, kritik enerji ihtiyaçlarını dengelerken gelişmiş nükleer enerji teknolojilerinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için sivil nükleer işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır" ifadesine yer verildi.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Bakan Balakrishnan, yaptığı açıklamada, "Mevcut geleneksel nükleer teknolojiler Singapur için uygun değil ancak sivil nükleer teknolojideki ilerlemeler göz önüne alındığında, hızla gelişen bu alandaki atılımları takip etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Balakrishnan, anlaşmanın bilgi ve teknoloji erişimine kolaylık sağladığını, ABD'deki sivil nükleer uzmanlarla ilişkileri derinleştirme fırsatı tanıdığını aktardı.