ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor: Maduro, Rubio'ya 'aptal' dedi

Yayınlanma: 28.03.2025 - 13:18

Güncelleme: 28.03.2025 - 13:22

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Guyana ile yaşanan Essequibo krizi üzerine yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Maduro, "Bu aptal Marco Rubio, Guyana'dan Venezüella'yı tehdit ediyor. Aptal! Venezuela tehdit altında değil çünkü burası kurtarıcıların vatanı, Bolivar'ın vatanı" dedi.

Maduro, demokrasiyi inşa etmek istediklerini vurgularken, Batılı çevrelerin Venezuela yönetimini "rejim" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

“Demokrasi bizim istediğimiz şeydir, dünyada inşa ettiğimiz şey demokrasidir” diyen Maduro, ABD'nin tutumunu kabul edilemez olarak niteledi.

NE OLMUŞTU?

Marco Rubio ise geçtiğimiz Perşembe günü Guyana’da yaptığı açıklamada, Venezuela'nın Guyana’ya ya da bölgede faaliyet gösteren Exxon Mobil tesislerine karşı herhangi bir saldırgan tutumunun “çok büyük bir hata” olacağını söyledi.

Rubio, ABD Donanması'nın “neredeyse her yere ulaşma” kabiliyetine dikkat çekerek olası müdahale sinyali verdi.

Guyana-Venezuela sınırında gerilim, son olarak 1 Mart’ta yeniden alevlendi. Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Venezuela'ya ait bir savaş gemisinin, ihtilaflı Essequibo bölgesindeki petrol bakımından zengin sulara girdiğini ileri sürdü.

Caracas yönetimi ise bu suçlamaları reddederek ulusal egemenliği koruduklarını ve anayasal görevlerini yerine getirdiklerini savundu.

ESSEQUİBO

Essequibo bölgesi, Venezuela ile Guyana arasında 100 yılı aşkın süredir süregelen bir anlaşmazlık konusu.

1966 yılında Cenevre Anlaşması’yla barışçıl çözüm arayışına girilse de, 2018 yılında Guyana'nın Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmasıyla mesele uluslararası yargıya taşındı.

Guyana, 1899 tarihli tahkim kararının yasal geçerliliğinin tanınmasını talep ediyor.

Venezuela hükümetinin temsilcileri 2024 yılında Guyana ile Essequibo bölgesi üzerindeki toprak anlaşmazlığı konusunda BM Uluslararası Adalet Divanı'nda yapılan bir duruşmaya katıldılar ve ardından bu konudaki yargı yetkisini tanımadıklarını belirterek, Guyanalı yetkilileri doğrudan müzakerelere dönmeye çağırdılar.