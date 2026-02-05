ABD–Venezuela ortak operasyonu iddiası: 'Maduro’nun müttefiki tutuklandı'

ABD’li bir kolluk yetkilisine göre, daha önce ABD’de tutuklu bulunan Venezuelalı yetkili Alex Saab, ABD ve Venezuela makamlarının ortak operasyonu kapsamında çarşamba günü Venezuela’da gözaltına alındı.

İddia, Caracas ve Washington hattında yeni bir iş birliği dönemine işaret ederken, kısa sürede yalanlamalar da geldi.

Kolombiya doğumlu Saab’ın avukatı Luigi Giuliano, Kolombiya gazetesi El Espectador’a yaptığı açıklamada gözaltı iddialarını “sahte haber” olarak nitelendirdi. Venezuela hükümetine yakın bazı gazeteciler de sosyal medyada Saab’ın tutuklanmadığını savundu.

Giuliano, Venezuelalı haber sitesi TalCual’a yaptığı açıklamada, Saab’ın yaşananlara ilişkin bizzat kamuoyunun karşısına çıkabileceğini, ancak önce hükümetle görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. Rodriguez, konunun kendi yetki alanında olmadığını ve elinde bu yönde bir bilgi bulunmadığını söyledi.

ABD’li yetkili, 54 yaşındaki Saab’ın önümüzdeki günlerde ABD’ye iade edilmesinin beklendiğini belirtti. Bu gelişme, eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun geçen ay ABD güçleri tarafından Caracas’ta yakalanmasının ardından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu operasyonun, geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yönetiminde ABD ve Venezuela kolluk kuvvetleri arasında artan iş birliğini yansıttığı belirtiliyor.

OPERASYONDA İKİNCİ İSİM: RAUL GORRİN

ABD’li yetkiliye göre, operasyon kapsamında Venezuela’nın Globovision televizyon ağının sahibi Raul Gorrin de gözaltına alındı.

ABD makamları, Saab’ı 2023’te verilen af kararından önce, Venezuela’nın devlet kontrolündeki döviz kuru sistemiyle bağlantılı bir rüşvet planı kapsamında yaklaşık 350 milyon doları ABD üzerinden aklamakla suçlamıştı.

Saab suçlamaları reddetmiş ve diplomatik dokunulmazlık gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etmişti.

2023’te Amerikalı tutukluların serbest bırakılması karşılığında affedilen Saab, Venezuela’ya dönüşünde Maduro tarafından “ulusal kahraman” olarak karşılanmış ve sanayi bakanı olarak atanmıştı.

Saab, bu görevden geçen ay Delcy Rodriguez tarafından alınmıştı.