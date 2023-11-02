ABD Virjin Adaları'nda OHAL ilan edildi
ABD Virjin Adaları'nda içme suyunda kurşun ve bakırın tespit edilmesinin ardından olağanüstü hal ilan edildi.
ABD Virjin Adaları Valisi Albery Bryan, yaptığı açıklamada, Santa Cruz Adası'nda musluk suyunda kurşun ve bakır izine rastlanıldığını belirtti.
Bryan, adalarda olağanüstü hal ilan edildiğini ve yetkililerin Santa Cruz'daki suyu incelemeye devam ettiğini açıkladı.
Adalarda musluk suyunun içilmemesi ya da yemek pişirmek için kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan yetkililer, suyun temizlik için kullanılmasının sağlık açısından herhangi bir tehlike barındırmadığını belirtti.
Yetkililer, yaklaşık 51 bin kişinin yaşadığı Santa Cruz Adası'nda insanların musluktan kırmızımsı kahverengi su geldiği yönündeki şikayetlerinin ardından, eylül sonunda soruşturma başlatmıştı.
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