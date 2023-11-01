Abdurrahim Albayrak, köprüde intihar girişimini engelledi: 'Köprü burada, halledemezsen yine gelirsin'

Galatasaray’ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcılarından Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna ederek vazgeçirdi. Albayrak'ın yanında bulunan kişinin 'ikna' yöntemi ise sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 08:32
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İş insanı eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna ederek hayatını kurtardı.

"HALLEDEMEZSEN KÖPRÜ YİNE BURADA"

Albayrak'ın ikna edebilmek adına gayret gösterdiği anlarda yanındaki kişinin "Sorununu halledemezsen köprü yine burada" sözleri hayretle karşılandı. 

Kişinin, ünlü iş insanı ile tanışıklığı olup olmadığı bilinmiyor.


Abdurrahim Albayrak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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