ABD yağmalanan antik 'Yeşil Tabutu' Mısır'a geri verdi

2,9 metre uzunluğundaki “Yeşil Tabut” M.Ö 664’ten M.Ö 332’de süren Geç Hanedan Dönemi’nden kalma ve Ankhenmaat adlı bir rahibe ait.

Lahit, Kuzey Mısı’daki Ebu Sir nekropolünden, küresel bir tarihi eser kaçakçılığı şebekesi tarafından yağmalanmış ve 2008’de Almanya üzerinden ABD’ye kaçırılmıştı.

Daha sonra 2013’te bir koleksiyoncu tarafından, Houston Doğal Tarih Müzesine ödünç verilmişti.

Lahit, birkaç yıl süren soruşturmanın ardından, Kahire’de düzenlenen bir törenle ABD’li diplomatlar tarafından Mısır’a verildi. Törene Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü ile Turizm ve Antik Eserler Bakanı Ahmed Issa katıldı.

ABD’li Maslahatgüzar Daniel Rubinstein “Bugünkü tören ABD ile Mısır arasında antik eserlerin ve kültürel mirasın korunması alanında uzun süredir devam eden işbirliğinin bir sembolü” dedi.

Issa da, lahidin geri verilmesinin Mısır’ın kaçırılan eserleri geri almak için verdiği mücadeleyi gösterdiğini belirtti.

Geçen Eylül’de Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg 1 milyon dolar değer biçilen Yeşil Tabut ’un Mısır’dan uluslararası bir antik eser kaçakçılığı şebekesi tarafından alındığını söylemişti.

Aynı şebeke, Mısır’a 2019’da geri verilen “Altın Tabut”, 2020’de geri verilen Pa-di-Sena dikilitaşı ve geçen yıl New York Metropolitan Sanat Müzesi’nden alınan beş eserin kaçırılmasından da sorumluydu.

2021’de İsrail de, Kudüs’te satılığa çıkartılan 96 eseri geri vermişti.