Petra Antik Kenti'nde sel felaketi: Turistler tahliye edildi
Petra Antik Kenti'nde şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Bölgede bulunan turistler tahliye edilirken, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ürdün’ün güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar Petra antik kentinde sele neden oldu. Kentte bulunan çok sayıda turist tahliye edildi. Petra Kalkınma ve Turizm Bölgesi Otoritesi, antik kenti ziyarete kapattı.
Şiddetli yağışlar nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ise, Lut Gölü ile Akabe şehir arasındaki yolu güvenlik gerekçesiyle geçici süre kapatma kararı aldı.
Maan kentinde sel nedeniyle bir otobüsün devrilmesi sonucu ise 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
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