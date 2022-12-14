Antik kentte 'kaçak kazıya' suçüstü: 2 gözaltı
Aydın'ın Çine ilçesindeki antik kent bölgesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanyurt Mahallesi Alabanda Antik Kenti bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, dün akşam bölgeye operasyon düzenledi.
2 METRE DERİNLİĞİNDE ALAN AÇMIŞLAR
İ.A. ile A.A., tarım arazisinde kaçak kazı yaparken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 2 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde kazı alanı oluşturdukları tespit edildi.
Kazı malzemelerine el koyulurken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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