Antik kentte 'kaçak kazıya' suçüstü: 2 gözaltı

Aydın'ın Çine ilçesindeki antik kent bölgesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 12:55
Antik kentte 'kaçak kazıya' suçüstü: 2 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanyurt Mahallesi Alabanda Antik Kenti bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, dün akşam bölgeye operasyon düzenledi.

2 METRE DERİNLİĞİNDE ALAN AÇMIŞLAR

İ.A. ile A.A., tarım arazisinde kaçak kazı yaparken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 2 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde kazı alanı oluşturdukları tespit edildi.

Kazı malzemelerine el koyulurken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 


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