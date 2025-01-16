ABD yönetimi, havayolu şirketine dava açtı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:18

Güncelleme: 16.01.2025 - 09:18

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu davada Southwest Airlines'ın "kronik uçuş gecikmelerinin" yasa dışı ve gerçekçi olmayan bir programlama uygulaması olduğunun iddia edildiği aktarıldı.

Gecikmeli uçuşların hem yolculara hem de hava yolu sektöründeki adil rekabete zarar verebileceği belirtilen açıklamada, ABD Ulaştırma Bakanlığının şirkete karşı açtığı davada azami ceza talebinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Southwest Airlines'ın 2022 yılının nisan-ağustos döneminde biri Chicago ve Oakland arasında, diğeri de Baltimore ve Cleveland arasında olmak üzere gecikmeli uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca Bakanlığın açıklamasında, Frontier Airlines'a da çok sayıda gecikmeli uçuş gerçekleştirdiği için 650 bin dolar para cezası verildiği bildirildi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, ocak ayı başında, hava yolu şirketi JetBlue'ya uçuşlarındaki gecikmeler nedeniyle 2 milyon dolarlık para cezası verildiğini açıklamıştı.