ABD aralık ayı enflasyon verileri açıklandı

ABD'de enflasyon aralık ayında yüzde 0,4 artarken, 2024'ün tamamında yüzde 2,9 yükseldi. Piyasa beklentisi, enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 artması; yıllık bazda ise yüzde 2,9 olması yönündeydi.

ABD aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:46

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 2,9 yönündeydi.

Aylık bazda da tüketici fiyatları beklentileri biraz aştı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyordu ve yüzde 0,4 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 2,6 artarken, yıllık yüzde 0,5 düştü; gıda fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,5 arttı.

Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.


Etiketler: #ABD #enflasyon #Çekirdek enflasyon #Aralık

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