ABD'deki yangınlar The Last of Us'ı gerçek yapabilir mi?

Bilim insanları yangınların ölümcül mantar sporlarını doğal yaşam alanlarının ötesine yayabileceği konusunda uyarıyor ve bu sporların insanlara bulaşabileceğini söylüyor.

Video oyunları ve televizyon dünyasında bile, ölümcül bir mantarın neden olduğu zombi salgını kulağa biraz abartılı geliyor. Ama HBO nihayet The Last of Us'ın ikinci sezonunun yayın tarihini doğrularken, bilim insanları dizinin korkutucu senaryosunun gerçeğe dönüşebileceğini söylüyor. Buna sebep olaraksa ABD'deki yangınları gösteriyor.

MANTARLAR,ZOMBİ YAPMAYACAK ANCAK SALGIN HALİNE GELEBİLECEK POTANSİYELE SAHİPLER

Chip'in aktardığına göre her ne kadar sizi zombiye dönüştürebilecek bir mantar olmasa da uzmanlar, mantarların bir sonraki salgını tetikleyebileceği konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. Aslında bilim insanlarının genel görüşü, mantarların virüs veya bakterilere göre çok daha tehlikeli olduğu yönünde. Bakteri ve virüslere karşı insanların önlem olarak geliştirdiği ilaçlar olmasına rağmen mantarlara karşı medeniyetimizin savunma mekanizması çok daha zayıf. Zaten bu da çok popüler Last of Us dizisinin temelini oluşturuyor.

ABD'DEKİ YANGINLAR KORKUTUYOR

Bilim insanları, ABD'deki yangınlar nedeniyle mantar enfeksiyonlarının aşırı derecede yaygınlaşabileceği endişesini taşıyor. Bilim insanları, tıpkı The Last of Us'ta olduğu gibi, insandan insana yayılma yeteneğine sahip ölümcül mantarlar keşfettiler.

Graz Tıp Üniversitesinden mantar patojenleri uzmanı Dr. Martin Hoenigl, aşırı hava koşulları orman yangını olasılığını artırdığı için, ölümcül sporların duman bulutları halinde ülke geneline yayılabileceğini söylüyor.

Şimdi de mantar pandemisi mi geliyor?

Dr. Martin Hoenigl, MailOnline'a yaptığı açıklamada, "Genel olarak konuşursak, mantarların bir pandemiye yol açma olasılığı kesinlikle var" dedi. Bu mantarlar insanları zombiye dönüştürmeyecek ama akciğerlere ve hayati organlarınıza yerleşerek organları zamanla çürütecek ve yaşamı tehlikeye sokacak.

Dolayısıyla, mantar enfeksiyonlarını ciddiye almak gerekiyor. Minicik bir ayak tırnağına bulaşan mantarı bile ilaçlarla tedavi etmek son derece zor olduğu için doktorların çoğu zaman tırnağı tamamen koparıp mantarsız yeni bir tırnak çıkmasını tedavi yöntemi olarak tercih ettiğini görüyoruz. Akciğerleri, kalbi, gözleri, beyni, mideyi vücuttan koparıp yenilerinin çıkmasını sağlamak gibi bir imkan yok. Bu yüzden bilinmedik mantar enfeksiyonları çok tehlikeli olarak kabul ediliyor.