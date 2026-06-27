ABD, yük gemisine düzenlenen saldırının ardından İran'ı vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait füze ve insansız hava aracı depoları ile kıyı radar tesislerinin vurulduğunu açıkladı.

ABD'ye göre operasyon, perşembe günü Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisine düzenlenen İHA saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildi. Söz konusu saldırı nedeniyle bölgede mahsur kalan denizcilerin planlanan tahliye operasyonu da durduruldu.

Tahran ise yük gemisinin Körfez'deki geçiş sırasında yetkisiz bir rota kullandığını ve bu nedenle hedef alındığını savundu.

ABD saldırılarının ardından İran da Washington'u geçici anlaşmayı ihlal etmekle suçladı ve Amerikan güçleriyle bağlantılı hedefleri vurduğunu duyurdu.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

CENTCOM, yaptığı açıklamada ABD operasyonunu "İran'ın ticari deniz taşımacılığına yönelik saldırısına verilen güçlü bir karşılık" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "İran güçlerinin ticari gemilere yönelik haksız saldırısı ateşkesi açık şekilde ihlal etti. İran'ın bu tehlikeli davranışı, uluslararası ticaret açısından hayati öneme sahip deniz koridorundaki seyrüsefer özgürlüğünü de zayıflatmaktadır" denildi.

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamayı sürdüreceği vurgulandı.

"ABD, ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ"

İran Dışişleri Bakanlığı cumartesi sabahı yayımladığı açıklamada, ABD saldırılarına karşılık olarak Amerikan güçleriyle bağlantılı hedeflere saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, yaşananlardan "anlaşmayı bozan ABD yönetimi" sorumlu tutuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), donanmasının bölgedeki ABD askeri noktalarını hedef aldığını açıkladı ancak operasyonun ayrıntılarını paylaşmadı.

BAHREYN: İRAN İHA'LARI SALDIRDI

Öte yandan, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da cumartesi sabahı ülkenin 'çok sayıda İran insansız hava aracının saldırısına' maruz kaldığını duyurdu.

Manama yönetimi saldırıyı ülkenin egemenliğine yönelik 'açık bir ihlal' olarak nitelendirirken, Tahran'ı barış çabalarını baltalamakla suçladı.

HÜRMÜZ'DE BİR TANKER DAHA VURULDU

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), cumartesi günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir tankerin kimliği belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

Geminin köprüüstünde hasar meydana geldiği, ancak mürettebatın tamamının güvende olduğu ve çevresel bir kirlilik yaşanmadığı belirtildi.

İran, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmıştı.

Petrol ve doğal gaz sevkiyatının ana güzergâhı olan boğazın kapanması, küresel enerji fiyatlarını hızla yükseltirken gübre başta olmak üzere birçok kritik ürünün sevkiyatını da ciddi şekilde aksattı.

17 Haziran'da ABD ile İran arasında varılan 14 maddelik mutabakat kapsamında taraflar çatışmaları sona erdirmeyi kabul etmişti.

Anlaşmada İran'ın, 60 gün boyunca ticari gemilerin hiçbir ücret talep edilmeden güvenli geçişi için azami çaba göstermesi de yer alıyordu.

VURULAN GEMİNİN MENŞEİ

Perşembe günü saldırıya uğrayan yük gemisinin Singapur bayraklı Ever Lovely olduğu açıklandı.

İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi'ne göre gemi, Umman'ın Dahit Limanı'nın yaklaşık 7,5 deniz mili güneydoğusunda vuruldu.

Gemi sahibi Evergreen ise Ever Lovely'nin UKMTO'nun tavsiye ettiği rotayı izlediğini, saldırıya rağmen mürettebatın ve yükün güvende olduğunu bildirdi.

Olayın ardından Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), savaşın başlamasından bu yana bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin planlanan tahliye operasyonunu geçici olarak durdurdu.