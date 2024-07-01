ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Trump kararı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:12

Güncelleme: 01.07.2024 - 18:12

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre Baskını'ndaki rolü ve 2020 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale iddiaları için Donald Trump'ın 'bazı konularda dokunulmazlığı' olduğuna hükmetti.

Kararın ardından Trump, "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir kazanım" açıklamasında bulundu.

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