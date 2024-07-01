ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Trump kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Donald Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" olduğuna hükmetti.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:12
ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Trump kararı
Abone Ol google-news

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre Baskını'ndaki rolü ve 2020 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale iddiaları için Donald Trump'ın 'bazı konularda dokunulmazlığı' olduğuna hükmetti.

Kararın ardından Trump, "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir kazanım" açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...


açıklama haberleri ABD Yüksek Mahkemesi haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

Trump: Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği

Trump: Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği
Tarihi Trump ve Biden düellosunda Türkiye reklamı

Tarihi Trump ve Biden düellosunda Türkiye reklamı
İlk Biden-Trump yüzleşmesinde gerilim tırmandı: Kim üstün geldi?

İlk Biden-Trump yüzleşmesinde gerilim tırmandı: Kim üstün geldi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler