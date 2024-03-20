ABD Yüksek Mahkemesi'nden Teksas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık

Yayınlanma: 20.03.2024 - 08:59

Güncelleme: 20.03.2024 - 08:59

Mahkeme, ABD-Meksika sınırındaki eyalette sınırı yasa dışı olarak geçen göçmenlerin tutuklanmasına imkan veren yasayı engellemeyi reddetti.

Kısaca SB4 olarak adlandırılan yasa, eyalet polisine, sınırı yasa dışı olarak geçtiğinden şüphelenilen herhangi birini durdurup, gözaltına alabilme yetkisi veriyor. Sadece okullar, hastaneler ve ibadet yerleri polisin yetki alanı dışında kalıyor.

Sınırı yasa dışı yollardan geçmek Teksas eyalet kanunlarına göre hali hazırda suç ancak bu vakalar bugüne kadar genellikle şahsi dava olarak görülüyordu.

Demokrat Biden yönetimi, yasanın federal hükümetin göçü düzenleme yetkisine müdahale olduğunu savunarak, "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle yasaya muhalefet etmişti ve Yüksek Mahkeme'den yürütmeyi durdurmasını talep etmişti.

Daha önce verilen mahkeme kararlarında, ülkenin göçmenlik yasasının eyaletler tarafından değil, sadece federal hükümet tarafından uygulanabileceğine hükmedilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin bu eyalet kanununu engellemeyi reddetmesini sert bir dille eleştirdi; "SB4 sadece Teksas toplumunun güvenliğini zedelemeyecek, aynı zamanda güney sınırımızda kaosa ve kargaşaya neden olacak" dedi.

Adalet Bakanlığı da yasanın, ABD hükümetinin ülkenin sınırını koruma yetkisini ihlal etmesinin yanında, Meksika ile ilişkileri de zedeleyebileceği uyarısında bulundu ve "göçmen karşıtı" yasayı kınadı.

Teksas Başsavcısı Ken Paxton ise Yüksek Mahkeme'nin kararını överek bunun Biden yönetimine karşı "büyük bir zafer" olduğunu söyledi.

Meksika'nın ABD Büyükelçisi Roberto Velasco Álvarez ise ülkesinin Teksas'tan geri gönderilen göçmenleri kabul etmeyeceğini açıkladı.

YASA HANGİ CEZALARI GETİRİYOR?

Cezalar hafif suçtan ağır suça kadar değişebilecek ve yakalananlar hapis ya da 2 bin dolara kadar para cezasıyla cezalandırılabilecek.

Sınır dışı edildikten sonra yeniden eyalete giriş yaptığı tespit edilenlerse en fazla 20 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

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YASA YETKİSİ KİMDE?

ABD Anayasası eyaletlere bu yetkiyi açıkça vermemiş olsa bile geleneksel olarak federal hükümetler göçmenlikle ilgili yasa ve düzenlemeler yapıyorlar.

Federal hükümetler ayrıca başka ülkelerle anlaşmalar da yapabiliyor.

Tartışmalı SB4 yasası Teksas'ta Aralık ayında yasalaştı ve 5 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanıyordu.

Yasa şimdi temyiz mahkemesinde görüşülecek ve kaybeden tarafın yasayı yeniden ABD Yüksek Mahkemesi'ne götürme hakkı bulunacak.

Amerikan kamuoyu araştırma şirketi Gallup'un Şubat ayında yayımlanan anketine göre Amerikalıların üçte biri göçmenliği ülkenin en büyük sorunu olarak görüyor.

ABD'de bu yıl Kasım ayında başkanlık seçimleri yapılacak.

ABD Yüksek Mahkemesi şu an 6'sı muhafazakar, 3'ü liberal 9 yargıçtan oluşuyor. Mahkemenin liberal 3 yargıcı son karara destek vermedi.