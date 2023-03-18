ABD, Yunanistan'a 268 milyon dolar değerinde amfibi araç ve teçhizat satacak

ABD ile Yunanistan arasında 268 milyon dolar değerinde zırhlı araç ve askeri teçhizatı içeren sözleşme imzalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 10:47
ABD, Yunanistan'a 268 milyon dolar değerinde amfibi araç ve teçhizat satacak
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ABD, Yunanistan'a çeşitli modifikasyonlara sahip 76 adet AAV-7A1 zırhlı amfibi saldırı aracı ve ilgili teçhizatın satışı için 268 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Sözleşme uyarınca Yunan hükümetinin 63 adet 50 kalibrelik makineli tüfek, MK-19 bomba atar ve yedek parça alabileceği belirtiliyor.

ABD hükümeti açısından bakıldığında, sözleşmenin yerine getirilmesi "Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin sağlanmasında önemli bir ortak olan bir NATO müttefikinin güvenliğinin güçlendirilmesine yardımcı olarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını" ilerletecek.

Belgede, ekipman satışının "Yunanistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracağı" belirtildi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, anlaşmanın "bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceğini" savunuyor.


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