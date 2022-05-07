ABD: Zelenski bir kahraman, Putin ise bir korkak

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:49

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz günlerde ziyaret gerçekleştirdiği Ukrayna üzerine MSNBC kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kiev ziyaretine değinerek, birtakım görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Pelosi, "Başkan Zelenski'den çok etkilendik. O dünya için bir kahraman. Kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduk ve kendisine yaptığımız yardımlar için ABD halkına çok teşekkür etti. Demokrasi için savaşmadaki cesaretlerinden dolayı Ukrayna halkına hayranlığımızı ve takdirimizi ilettik" dedi.

'RUSYA TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNE EKLENSİN'

Nancy Pelosi, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine değinerek, "Burada bir ülkenin lideri ve aynı zamanda bir nükleer güç, başka bir ülkeyi işgal ediyor. Kendi askerlerine şiddet eylemleri yaptırıyor. 11 yaşındaki küçük kız çocuklarına ya da annelerine tecavüz ediyor ve çocukları alıp kaçırıyor. Bunları savaşta bir silah olarak kullanıyor" diye konuştu.

Pelosi, Rusya'yı bir "terör sponsoru" olarka tanımlayarak, "Putin bir korkak. Sivillere ve çocuklara karşı savaşıyor. Bu nedenle, 'teröre destek veren devletler' listesinde yer almaları gerektiğine inanıyorum ve bunun gerçekleşmesini umuyorum" dedi.

Pelosi ayrıca, "Buça'daki vahşetin, çocuklara ve kadınlara tecavüzün bir savaş silahı olarak kullanılmasının örtbas edilemeyeceğini" sözlerine ekledi.

'UKRAYNA'YA YARDIMLARI ARTIRACAĞIZ'

Nancy Pelosi, ABD tarafından Ukrayna'ya ek askeri, insani ve ekonomik yardımların artırılacağını duyurdu.

Pelosi, "Önümüzdeki hafta, Ukrayna'ya ek askeri, ekonomik ve insani yardım göndermek için tasarıyı geçireceğimizi umuyorum" dedi.