ABD’de 40’tan fazla aracın karıştığı kazada 6 kişi öldü

ABD’nin Illinois eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 40’tan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:47
ABD’de 40’tan fazla aracın karıştığı kazada 6 kişi öldü
Abone Ol google-news

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Interstate 55 otoyolunda dün etkili olan kum fırtınası nedeniyle 40’tan fazla aracın karıştığı zincirleme kazanın bilançosu belli oldu.

Illinois Eyalet Polisi Ryan Starrick yaptığı açıklamada, görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği otoyoldaki kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaşları 2 ila 80 arasında değişen 37 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Kazaya 40 ila 60 otomobil ve kamyonların karıştığını, kamyonlardan 2’sinin alev aldığını aktaran Starrick, “Kaza, çiftlik alanlarındaki kumları savuran ve görüş mesafesini sıfıra indiren şiddetli rüzgardan kaynaklanıyor. Bu alışılmadık bir durum değil. Daha önce de Illinois eyaletinin farlı yerlerinde olmuştu" diye konuştu.

Kazanın ardından otoyol her iki yönde de trafiğe kapatılmıştı.


ABD kaza zincirleme kaza

İlgili Haberler

Al Arabiya: Erdoğan'ın ekonomi politikaları, Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansını artırıyor

Al Arabiya: Erdoğan'ın ekonomi politikaları, Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansını artırıyor
Fransız Polinezyası'nda seçimi bağımsızlık yanlıları kazandı

Fransız Polinezyası'nda seçimi bağımsızlık yanlıları kazandı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler