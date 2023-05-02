Al Arabiya: Erdoğan'ın ekonomi politikaları, Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansını artırıyor

Yayınlanma: 02.05.2023 - 11:47

Güncelleme: 02.05.2023 - 11:58

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi gündemi meşgul etmeye devam ederken, dış basında da gündemde yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya, Türkiye'de seçimlere ilişkin "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı yarışında rakip, Erdoğan'a karşı keskin bir tezat oluşturuyor" başlıklı bir haber yayımladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "başlıca rakip" diye bahsedilen haberde, "ülkeyi yirmi yıldır yöneten iktidardan tamamen farklı bir figür çizdiği" yazıldı.

Haberde, "Erdoğan'ın büyüleyici bir hatip olduğu yerde, mütevazi Kemal Kılıçdaroğlu yumuşak konuşuyor. Erdoğan aynı zamanda destekçilerine ulaşmak için devlet kaynaklarını ve etkinliklerini kullanan usta bir kampanya yürütücüsüyken, Kılıçdaroğlu seçmenlerle mutfağında kaydettiği videolarla konuşuyor. Kutuplaştırıcı Erdoğan giderek otoriterleşirken, Kılıçdaroğlu köprü kurucu olarak ün kazanmış ve demokrasiyi yeniden tesis etme sözü verdi" ifadeleri yer aldı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMA ŞANSINI ARTIRIYOR"

Türkiye'de "son yılların en çekişmeli cumhurbaşkanlığı seçiminin" yapılacağı belirtilen haberde, "Muhalefet içindeki bölünmeler uzun süredir 69 yaşındaki Erdoğan'ın iktidarda kalmasına yardımcı oluyordu, ancak bu kez Kılıçdaroğlu, aralarında milliyetçiler ve İslamcıların da bulunduğu altı farklı partiyi bir araya getiren ve Millet İttifakı olarak bilinen birleşik bir bloğun adayı olarak yarışıyor. Kılıçdaroğlu aynı zamanda HDP'nin de zımni desteğini almış durumda" denildi.

Haberde, "Erdoğan'ın, duraksayan ekonomi politikaları ve yüksek enflasyonla beraberinde, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra ortaya çıkan hükümetin ihmallerinin, Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansını artırdığı" kaydedildi.

ERDOĞAN TOPRAK: KILIÇDAROĞLU KİN TUTMAZ

Haberde, Al Arabiya'ya konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Erdoğan Toprak'ın da görüşlerine yer verildi.

Erdoğan Toprak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sabrı ve uzlaşı kurma becerisi sayesinde birleşik bir muhalefetin ortaya çıktığını" söyledi.

Toprak, "O (Kılıçdaroğlu) kin tutmaz. Uzlaşmaya büyük önem veriyor ve hoşgörü gösteriyor. Millet İttifakı'nı yaratan da budur. İttifakın kurulması, Kılıçdaroğlu için büyük sabır ve özveri gerektirdi" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini" belirten Toprak, "İktidar hırsı olmayan Kılıçdaroğlu bu sıkıntılı dönemi, uzlaşma ve hoşgörü ile aşacaktır. Ülkede bir tek adam yönetimi sorunu var. Bu da ortadan kalkacaktır" diye konuştu.