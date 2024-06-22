ABD'de 53 yıllık uçak kazasının gizemi çözüldü

Yayınlanma: 22.06.2024 - 16:35

Güncelleme: 22.06.2024 - 16:35

Bir sualtı dronu, bir gölde kaybolan beş kişiyi taşıyan özel jete ne olduğuna dair 53 yıllık gizemi çözerek merak edilenlere cevap verdi. Cevaplar, ABD'nin New York ve Vermont eyaletleri arasında yer alan Vermont Champlain Gölü'nün yaklaşık 200 metre altında yapılan bir keşifle geldi. Enkazın, 53 yıllık deniz canlılarıyla kaplı görüntüleri bir sualtı dronuna monte edilmiş yüksek çözünürlüklü bir kamerada ortaya çıktı.

Çalışmaları organize eden Garry Kozak, "Sualtı dronu göl tabanına indirildi ve yüzeye aktarılan gerçek zamanlı video, kırmızı ve siyah vurgulu şeritlerle beyaza boyanmış kırık bir uçak gövdesini gösterdi. Yakınlarda iki türbin jet motorunun kalıntıları ve kırık kanat yapısı vardı. Kokpit alanından kablo demetleriyle birlikte gösterge panelinin bir bölümü de bulundu. Video ve resimler, N400CP'nin nihayet bulunduğuna ve 53 yıllık bir gizemin çözüldüğüne dair hiçbir şüphe bırakmadı" dedi.

Beş kişiyi ölüme taşıyan çift motorlu, 10 koltuklu 1121 Jet Commander tipi özel jeti yıllar sonra ilk kez gören Kozak oldu.

Su altı arama uzmanı Kozak, 2014 yılında Kuala Lumpur'dan havalandıktan sonra Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 uçağının yerini tespit etmek için de benzer ekipmanlar kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

27 Ocak 1971 akşamı şirket jeti N400CP, Vermont'ın Burlington bölgesinden havalandı. Hava hafif kar yağışlı, sert rüzgarlı ve -45 derece soğuktu. Uçuş, 33 yaşındaki yardımcı pilot Donald Myers'ın yönetici jetinin dümenindeki son uçuşlarından biri olacaktı.

Burlington kule hava trafik kontrolörü müfettişlere pilota kalkıştan sonra sola dönüş izni verdiğini hatırladığını söyledi. Burlington Free Press'te 2017 yılında yayınlanan bir habere göre, uçak dört dakika içinde göle düştü.

Kontrolör, birkaç saniye boyunca kuleye açık bir mikrofon gibi sesler geldiğini, ardından hiçbir şey duymadığını bildirdi. Bir sonraki radar taramasında da uçağın görülmediği belirtildi. Görgü tanıkları, gölün ortasında "mavimsi bir parıltı" ve bir ses duyduklarını bildirdiler.

Arama ekiplerinin, ertesi sabah enkazın yerini tespit etmeye çalıştıkları, ancak başarılı olamadıkları belirtildi.