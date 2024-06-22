ABD’de markete silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD’nin Arkansa eyaletinde bir bakkala ateş açan saldırgan, 3 sivili öldürdü, 2’si polis 10 kişiyi de yaraladı.
ABD’nin Arkansas eyaletindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan bakkala ateş açıldı.
Etraftakiler panikle kaçışırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arkansas Eyaleti Polisinden Mike Hagar yaptığı açıklamada, “Maalesef 11 masum sivil vuruldu, 3’ü hayatını kaybetti, 8’i yaralandı. Ayrıca 2 polis de yaralı. 44 yaşındaki saldırgan ise vurularak tutuklandı” bilgisini paylaştı.
Hagar, saldırganın ve polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, yaralı sivillerin ise bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti. Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’a saldırıyla ilgili bilgi verildiğini aktardı.
Saldırının nedeni henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- 3.500 yıllık Mısır mumyasından Simpsons karakteri çıktı
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- AKP'li başkan karakolda MHP’lilere silah çekti
- Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e: Özür dileyene kadar…
- 'Geçen yıl 3 albay arkadaşımızı dövdüler'
- Skandal paylaşımları ortaya çıktı!
- Premier Lig devinden Arda Güler hamlesi!
- Diyarbakır ve Mardin yangınında can kaybı 12'e yükseldi