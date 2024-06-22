ABD’de markete silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:55

Güncelleme: 22.06.2024 - 09:55

ABD’nin Arkansas eyaletindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan bakkala ateş açıldı.

Etraftakiler panikle kaçışırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkansas Eyaleti Polisinden Mike Hagar yaptığı açıklamada, “Maalesef 11 masum sivil vuruldu, 3’ü hayatını kaybetti, 8’i yaralandı. Ayrıca 2 polis de yaralı. 44 yaşındaki saldırgan ise vurularak tutuklandı” bilgisini paylaştı.

Hagar, saldırganın ve polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, yaralı sivillerin ise bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti. Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’a saldırıyla ilgili bilgi verildiğini aktardı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.