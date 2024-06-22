Üç ülkeden ortak tatbikat: ABD uçak gemisi Güney Kore’de
ABD’nin nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Theodore Roosevelt (CVN 71), Japonya’nın katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü ortak tatbikata katılmak üzere Güney Kore’nin Busan kentine geldi.
Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada, ABD’ye ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Theodore Roosevelt’in ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere Güney Kore’nin liman kenti Busan’a geldiği bildirildi.
Uçak gemisinin, güdümlü füze taşıyan USS Halsey ve savaş gemisi USS Daniel Inouye ile birlikte deniz üssüne girdiği aktarıldı.
Kuzey Kore tehdidine karşı güvenlik iş birliğinin arttırılması amacıyla ABD, Güney Kore ve Japonya orduları tarafından gerçekleştirilecek ortak askeri tatbikat, hava, deniz, su altı ve siber dahil olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek.
Öte yandan üç ülkenin savunma bakanları, ay başında Shangri-La Diyaloğu güvenlik zirvesinin oturum aralarında yapılan üçlü görüşmeler sırasında ortak tatbikatların başlatılmasına karar vermişti.
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