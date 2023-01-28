ABD'de 85 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 15:39

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 15:39

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Eyaletler arası otoyol I-39’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 85 araç birbirine girdi.

21 KİŞİ YARALANDI

Yol her iki yönde de trafiğe kapatılırken, kazaya karışan tırlardan biri alev aldı. Polis, kazada 21 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yolun, saatler süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldığı aktarıldı.