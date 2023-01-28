ABD'de 85 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

ABD’nin yoğun kar yağışının etkili olduğu Wisconsin eyaletindeki bir yolda 85 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 15:39
ABD'de 85 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Abone Ol google-news

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Eyaletler arası otoyol I-39’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 85 araç birbirine girdi.

21 KİŞİ YARALANDI

Yol her iki yönde de trafiğe kapatılırken, kazaya karışan tırlardan biri alev aldı. Polis, kazada 21 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yolun, saatler süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldığı aktarıldı. 


ABD zincirleme kaza

İlgili Haberler

ABD'li general, Çin ile savaşmaya hazır olması için orduya çağrıda bulundu

ABD'li general, Çin ile savaşmaya hazır olması için orduya çağrıda bulundu
ABD ve AB yapay zeka alanında iş birliğini artırıyor

ABD ve AB yapay zeka alanında iş birliğini artırıyor
ABD'de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel oldu

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel oldu

En Çok Okunan Haberler