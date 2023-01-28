ABD'de 85 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
ABD’nin yoğun kar yağışının etkili olduğu Wisconsin eyaletindeki bir yolda 85 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Eyaletler arası otoyol I-39’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 85 araç birbirine girdi.
21 KİŞİ YARALANDI
Yol her iki yönde de trafiğe kapatılırken, kazaya karışan tırlardan biri alev aldı. Polis, kazada 21 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Yolun, saatler süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldığı aktarıldı.
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