ABD'de 'acil durum' ilan edildi

ABD'nin Texas eyaletinde orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:58
ABD'de 'acil durum' ilan edildi
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ABD'nin Texas Valisi Greg Abbott, eyaletin kuzeyindeki Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Eyalet yetkilileri, Panhandle'daki yangınlar nedeniyle 5 bine yakın bölge sakininin tahliye edildiğini ve yangının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 240 bin dönümlük alanın etkilendiğini belirtti.

Saatte 64 ila 96 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle yangınların bölge genelinde hızla yayıldığını ifade eden yetkililer, görüş mesafesini daraltan dumandan dolayı bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.


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