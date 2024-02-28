Norveç Kralı Harald, Malezya’da hastaneye kaldırıldı

Norveç kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, Norveç Kralı Harald'ın Malezya'da tatil yaptığı sırada hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 08:54
Norveç Kralı Harald, Malezya’da hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Malezya’da tatil yapan Norveç Kralı Harald, enfeksiyon kaptı. Norveç kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, 87 yaşındaki Kral Harald'ın Malezya'da hastaneye kaldırıldığı bildirilerek, "Kral, Malezya'da tatil yaptığı sırada hastalandı ve bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı” denildi.

Açıklamada, Kral’ın hem Malezyalı hem de Norveçli sağlık personeli tarafından tedavisinin yapıldığı ifade edildi.

Avrupa'nın yaşayan en yaşlı hükümdarı olan Kral Harald, 1991 yılından bu yana Norveç Kral’ı unvanını taşıyor. Kral Harald, son yıllarda defalarca enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve kalp ameliyatı geçirildi.


Norveç haberleri Kral 5. Harald haberleri Kral haberleri Malezya haberleri

İlgili Haberler

Üniversitede 'otomat' krizi: Öğrencileri izlediği ortaya çıktı

Üniversitede 'otomat' krizi: Öğrencileri izlediği ortaya çıktı
Firari mahkumlar yat kaçırdı: Çiftin cesetleri aranıyor

Firari mahkumlar yat kaçırdı: Çiftin cesetleri aranıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Kurum, Turgut Altınok ve birçok isim... AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet!

Murat Kurum, Turgut Altınok ve birçok isim... AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet!
DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?

DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?
'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'
Naci Görür’den Gemlik fayı uyarısı

Naci Görür’den Gemlik fayı uyarısı
CHP harekete geçti: Parti dışındaki adaylıklara itiraz edilecek

CHP harekete geçti: Parti dışındaki adaylıklara itiraz edilecek
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu
Ali Babacan: ‘Hukuk yoksa ekonomi yok’

Ali Babacan: ‘Hukuk yoksa ekonomi yok’
Chalet stili dekorasyon nedir? Püf noktaları nelerdir? Doğal ve şık bir dağ evi atmosferi yaratın…

Chalet stili dekorasyon nedir? Püf noktaları nelerdir? Doğal ve şık bir dağ evi atmosferi yaratın…