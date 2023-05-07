ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir alışveriş merkezine giren saldırganın, 8 kişiyi öldürdüğü, 7 kişiyi de yaraladığı bildirildi.
Teksas eyaletinin Dallas kentinde bir alışveriş merkezine giren saldırgan, içeridekilere dehşeti yaşattı.
Allen İtfaiye Departmanı Şefi Jonathan Boyd, basın açıklamasında, ölü ele geçirilen zanlının, 8 kişiyi öldürdüğünü, en küçüğü 5 yaşında olan 7 kişiyi de yaraladığını belirtti.
Boyd, söz konusu olayda, saldırgan dahil 7 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 3'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.
"BİR ŞEYE ŞAHİT OLANLAR FBI'I ARASIN"
Allen Police Departmanı Şefi Brian Harvy de olaya şahit olan bölge halkına, "Elinde olayla ilgili video kaydı olan, önemli bir şeye şahit olanlar FBI'ı arasın" çağrısında bulundu.
Harvy, daha önce yaptığı açıklamada, Allen Premium Outlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiğini aktarmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görülmüştü.
Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili "tarif edilemez bir trajedi" ifadesini kullanmıştı.
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