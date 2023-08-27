ABD'de annesi tarafından araçta unutulan bebek hayatını kaybetti

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde lisenin önüne park edilen, sıcaklığın 38 dereceyi aştığı sanılan araçta annesi tarafından unutulan 16 aylık bebek yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 02:56
ABD'de annesi tarafından araçta unutulan bebek hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

ABD'de Berkeley County Adli Tabibi Darnell Hartwell, yaptığı açıklamada, otopsisi henüz tamamlanmamış olmasına karşın annesi tarafından araçta unutulan 16 aylık bebeğin sıcak nedeniyle öldüğünü düşündüğünü söyledi.

Aracın içindeki sıcaklığın muhtemelen 38 dereceyi aştığını kaydeden Hartwell, bebeğin yaklaşık 6 saat sonra yoldan geçen kişi tarafından fark edildiğini belirtti.


Player Alanı
ABD anne anne bebek bebek

İlgili Haberler

ABD’de şiddetli fırtına: 5 ölü

ABD’de şiddetli fırtına: 5 ölü
Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler'den Pasifik'te ortak tatbikat

Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler'den Pasifik'te ortak tatbikat
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

En Çok Okunan Haberler