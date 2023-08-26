ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 8 azalarak 512'ye geriledi.

AA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 11:43
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 8 azalarak 512'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 93 azaldı.

Perşembe gününü 83,36 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 84,48 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 79,83 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 79,05 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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