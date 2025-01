ABD'de araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

ABD'de, yeni yılın ilk saatlerinde New Orleans eyaletinde bir araç, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın içine dalarak ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin de yaralanmasına neden oldu. Gece hayatıyla ünlü bu cadde, birçok kişinin yeni yıl kutlamalarına yaptığı bir alandı.

??#BREAKING | At least 10 people killed after driver in pickup truck plows into crowd in New Orleans, followed by gunfire.



