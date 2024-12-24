Suriye’de Noel resmi tatil ilan edildi

Suriye'nin yeni yönetimi, Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağını duyurdu.

Suriye’de Noel resmi tatil ilan edildi
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:39

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, geçici hükümet, yayımladığı genelgeyle, 25 ve 26 Aralık'ta devlet kurumlarının kapalı olacağını duyurdu.

Genelgede, Noel Bayramı'na denk gelen bu günlerde kamu çalışanlarına resmi tatil verileceği ifade edildi.

SURİYE'DE HRİSTİYANLIK VE NOEL

Suriye'deki Hristiyan nüfusu, 2011'de yaklaşık 1,5 milyon kişiyle toplam nüfusun yüzde 10'unu oluşturuyordu. Ancak, Suriye İç Savaşı sırasında cihatçı grupların zulüm ve baskıları nedeniyle bu sayı 2022'de 300 bine düşerek yüzde 2'nin altına indi.

Beşar Esad yönetiminde, Suriye'de Noel resmi tatil olarak kabul edilmekteydi. Ramazan ve Kurban Bayramları ile birlikte Noel, Paskalya ve Yılbaşı gibi Hristiyan bayramları da resmi tatiller arasındaydı. 

Eski Başkan Beşar Esad'ın kısa bir süre önce devrilmesinin ardından kontrolü devralan yeni yönetim, 25 ve 26 Aralık'ı Noel Bayramı vesilesiyle resmi tatil ilan etti.


Etiketler: #suriye #Noel

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