Almanya'da noel pazarına saldırı düzenleyen Taleb A. hakkında bilinenler
Almanya’nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 80'e yakın kişi yaralandı. Olayın ardından Alman polisi bir kişiyi gözaltına aldı. Video görüntüleri, hızla ilerleyen bir aracın, eğlenen kalabalığın içine daldığını gösteriyor. Saldırgan hakkında neler biliniyor?
Yetkililere göre, Taleb A. adındaki saldırgan 50 yaşında, Suudi Arabistan kökenli ve Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde ikamet ediyordu.
Bölgesel Başbakan Reiner Haseloff, Taleb A.'nın 2006’dan beri Almanya’da yaşayan ve psikiyatri alanında uzmanlaşmış bir doktor olduğunu ve 2016 yılında Almanya’ya yaptığı iltica başvurusunun kabul edilmesinin ardından kalıcı oturma izni aldığını açıkladı.
'ATEİST VE İSLAM DÜŞMANI...'
Saldırgan, olayın ardından Berlin'in batısında yer alan Magdeburg kentinde gözaltına alındı. Raporlara göre ateist olduğu iddia edildi. Taleb A.,'nın, 2019 yılında Alman basın kuruluşu FAZ’a verdiği bir röportajda, kendisini "tarihteki en agresif İslam eleştirmeni" olarak tanımladığı bildirildi.
Saldırganın ayrıca, aşırı sağcı AfD destekçisi olduğu öne sürüldü...
Alman polis yetkilileri, şüphelinin tek başına hareket ettiğini belirtti ve tutuklanmasının ardından kamu güvenliğine yönelik bir tehdit olmadığını açıkladı.
Olayın detayları ve şüphelinin geçmişi, saldırının arkasındaki motivasyonları anlamak adına incelenmeye devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi.
BILD'ın aktardığı 11 kişinin öldüğü bilgisi, Eyalet Başbakanı Haseloff'un 'en az 2 kişi öldü' açıklamasının ardından revize edildi.
Resmi kaynaklara göre, saldırıda en az 2 kişi öldü ve yaklaşık 80 kişi yaralandı.
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