Almanya'da noel pazarına saldırı düzenleyen Taleb A. hakkında bilinenler

Bölgesel Başbakan Reiner Haseloff, Taleb A.'nın 2006’dan beri Almanya’da yaşayan ve psikiyatri alanında uzmanlaşmış bir doktor olduğunu ve 2016 yılında Almanya’ya yaptığı iltica başvurusunun kabul edilmesinin ardından kalıcı oturma izni aldığını açıkladı.