Almanya'da 5 kişiyi öldüren Noel pazarı saldırganı tutuklandı
Almanya'da Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Suudi Arabistanlı Talib al-Abdulmohsen tutuklandı.
Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen tutuklandı.
Magdeburg Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Magdeburg Bölge Mahkemesi’nin zanlı hakkında beş cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli yaralama suçundan tutuklama kararı verdiği kaydedildi.
Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen’in Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
Etiketler: #Almanya #Noel pazarı #tutuklandı
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