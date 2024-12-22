Almanya'da 5 kişiyi öldüren Noel pazarı saldırganı tutuklandı

Almanya'da Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Suudi Arabistanlı Talib al-Abdulmohsen tutuklandı.

Almanya'da 5 kişiyi öldüren Noel pazarı saldırganı tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 18:18

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen tutuklandı.

Magdeburg Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Magdeburg Bölge Mahkemesi’nin zanlı hakkında beş cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli yaralama suçundan tutuklama kararı verdiği kaydedildi.

Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen’in Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı.


Etiketler: #Almanya #Noel pazarı #tutuklandı

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