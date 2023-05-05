ABD'de okul saldırısı önlemi: Sırt çantası yasaklandı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:17

Güncelleme: 05.05.2023 - 10:17

Yetkililer, 27 Nisan'da velilere gönderilen mektupta sırt çantası takan öğrencilerin girişte eşyalarının alınacağını bildirdi. Sırt çantalarının teslim alınması için velilerin çağrılacağı duyuruldu.

Flint Devlet Okulları Müdürü Kevelin Jones, kişisel eşyaların konduğu küçük cüzdan, kıyafetleri konduğu plastik poşet ve beslenme çantalarına izin verileceğini açıkladı. Ancak bu çantaların da aranacağı vurgulandı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; müdür Jones, "Tehditkar davranışlar ve silah gibi yasak eşyaların getirilmesi ülke genelinde her okulda arttı" dedi:

"Sırt çantaları, öğrencilerin silahları kitapların içine veya diğer eşyaların altına saklamasını kolaylaştırıyor."

Jones şeffaf sırt çantalarının güvenlik zafiyetini tamamen ortadan kaldırmadığını ve bu yüzden onların da yasaklandığını vurguladı:

"Sırt çantalarını tamamen yasaklayarak ve bölge genelinde güvenliği artırarak okullarımıza ne getirildiğini daha iyi kontrol edebiliriz."

Jones sözlerini "Bu politikanın öğretmenlerimiz ve ailelerimizde yaratacağı rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Ancak okuldaki öğrencilerin güvenliği söz konusuysa hiç risk almayız" ifadeleriyle bitirdi.

NE OLMUŞTU?

Ülkede martta Tennessee eyaletindeki bir ilkokula saldırı düzenlemişti. Audrey Hale, Nashville şehrindeki The Covenant adlı özel Hıristiyan okuluna düzenlediği saldırıda, üçü çocuk üçü de okul görevlisi 6 kişiyi öldürmüştü.

Aynı ayda Colorado eyaletinin başkenti Denver'da da 17 yaşındaki Austin Lyle bir liseyi basarak iki yetkiliyi silahla yaralamıştı.