İmamoğlu'na yönelik saldırı ABD basınında: 'Seçim öncesi şiddet patlaması'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:15

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:47

Dün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitingi sırasında düzenlenen taşlı provokasyon, dünya basınında da yankılandı.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, İmamoğlu'na karşı yapılan saldırıyı "Seçim Öncesi Yaşanan Şiddet Patlamasında Türk Muhalefet Mitingi Saldırıya Uğradı" başlığı ile duyurdu.

Haberde, İmamoğlu'nun provokatörler tarafından miting sırasında "taş yağmuruna tutulduğu" kaydedildi.

Olayda aralarında çocukların da bulunduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen haberde, İmamoğlu'nun açıklamaları hatırlatıldı.

Haberde, "Türkiye'yi 20 yıldır yöneten Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde şimdiye kadarki en geniş muhalefet partisi grubuyla karşı karşıya" ifadeleri yer aldı.