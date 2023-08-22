ABD'de Asya dev eşek arısı alarmı: Ülkede ilk kez görüldü

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:40

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:40

Asya dev eşek arıları, dünyanın diğer bölgelerinde istilacı bir tür olarak tehdit saçmaya devam ediyor.

ABD'de Georgia eyaleti yetkilileri, istilacı eşek arısı türünün ABD'ye gelişinin teyit edildiğini ve bulunduğu bölgede yuva izi olup olmadığının araştırılacağını duyurdu.

Uzmanlar, şimdiye dek eyalette iki arı bulduklarını ve türün eyalette bir yuvasının olmasından endişe duyduklarını belirtti.

Georgia tarım yetkilisi Tyler Harper, "Yerleşmesi halinde bu istilacı tür, eyaletimizdeki yerli polen taşıyıcıları tehdit edebilir ve tarım sektörümüzü bir bütün olarak olumsuz etkileyebilir" dedi.

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nde entomolog ve istilacı türler uzmanı olan Helen Roy, "ABD'den sarı bacaklı eşek arılarının rapor edildiğini duymak endişe vericidir. Bu eşek arıları bal arılarının yanı sıra yabani tozlaşmayı sağlayan böcekler için de bir tehdittir" diye konuştu.