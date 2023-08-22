Karnaval'da ölümcül saldırı: ABD askerleri tutuklandı

Almanya'da bir karnavalda çıkan tartışma sırasında bir Alman vatandaşının bıçaklanmasının ardından ülkede görev yapan iki ABD askeri tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:55
Karnaval'da ölümcül saldırı: ABD askerleri tutuklandı
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Almanya'da bir karnavalda çıkan tartışma sırasında bir adamın ölümcül şekilde bıçaklanmasının ardından iki ABD askeri tutuklandı.

Yetkililer, 28 yaşındaki adamın Cumartesi gecesi Wittlich kasabasındaki Säubrenner panayırında yaşanan çatışma sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Şüphelilerin 25 ve 26 yaşlarında oldukları ve kasabaya yakın olan ABD Hava Kuvvetleri'nin Spangdahlem Hava Üssü'nde görev yaptıkları açıklandı.

Polis, görgü tanıklarının olay yeri yakınlarında görülen dört kişilik bir grubu teşhis etmelerinin ardından iki kişinin tutuklandığını açıkladı.

Her iki şüpheli de "NATO birlikleri tüzüğüne uygun olarak" soruşturmayı devralacak olan ABD'li yetkililere teslim edildi.

Henüz şüphelilerin isimlerini açıklanmazken, Alman vatandaşı olan ölen adamın ismi de kamuoyuna açıklanmadı.

Üste konuşlu 52. Avcı Kanadı Komutanı Albay Kevin Crofton, "Bu, barışçıl toplumumuzda kesinlikle kabul edilemez ve önlenebilir bir trajedidir" dedi.


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