ABD'de başkan adayı Nikki Haley, Joe Biden'ın göç politikasını eleştirdi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 08:12

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 08:12

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Nikki Haley, ABD-Meksika sınırındaki Texas eyaletindeki sınır bölgelerini ziyaret ederek basın açıklaması yaptı.

Haley, güney sınırında artan yasa dışı göçün tüm Amerika için sorun teşkil ettiğini belirterek, Biden yönetiminin sınırdaki sorunları görmezden geldiğini savundu.

Biden'ın sınırı ziyaret etmemesini eleştiren Haley, "Sana yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Haley, "İranlıların şu anda Amerika'ya girmenin en kolay yolunun güney sınırından geçmek olduğunu söylediklerini biliyoruz. Yeni bir 11 Eylül mü bekliyoruz? Neyi bekliyoruz?" şeklinde konuştu.

Yasa dışı göçle mücadele kapsamında Güney Carolina'da zorunlu bir elektronik uygulama politikasını hayata geçirdiklerini söyleyen Haley, böylece hiçbir işletmenin yasa dışı göçmeni çalıştıramadığını aktardı. Haley, kendisi başkan olursa sınır görevlilerinin sayısını artırarak yasa dışı göçle etkin mücadele edeceklerinin sözünü verdi.

Haley ayrıca yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran "Title 42" adlı 42. maddenin yürürlükte kalması gerektiğini vurguladı.