ABD'ye ait nükleer bombanın hasar gördüğü iddia edildi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 17:59

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 17:59

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS), Hollanda'daki bir hava üssünde depolanan ABD nükleer bombalarından birinin, yakın tarihli bir kazada hasar görmüş olabileceği yönünde rapor yayınladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD askerleri tarafından çekilen bir mühimmat fotoğrafında, "B61 bombasının arka kısmında bükülme, kapalı olması gereken bir deliğin pembe bantla kapatıldığı ve kuyruk kanatlarından birinin ise kayıp olduğunun görüldüğünü" raporladı.

Hollanda'daki Volkel hava kuvvetleri üssüne ait olduğu belirtilen nükleer bomba, ABD ile yapılan nükleer paylaşım anlaşması çerçevesinde toplam 100 adet daha B61 bombasıyla birlikte depolanıyor.

FAS nükleer bilgi projesinin direktörü Hans Kristensen, yazdığı rapora, "Görüntünün Volkel AB'de çekildiğine, eğilmiş B61 şeklinin gerçek bir silah olduğuna (eğitim simülasyonuna karşı) ya da hasarın bir kaza sonucu meydana geldiğine (eğitim simülasyonuna karşı) dair resmi bir teyit olmadığını baştan vurgulamak gerekir" sözleriyle başladı.

Kristensen, raporda "Eğer görüntü gerçekten de bir nükleer silah kazasına aitse, bu Avrupa'daki bir hava üssünde yakın zamanda meydana gelmiş ve belgelenmiş ilk nükleer silah kazası vakası olacaktır" dedi.

ABD'nin Avrupa'daki hava kuvvetlerinden bir sözcü fotoğrafla ilgili doğrudan yorum yapmadı ancak şunları söyledi:

"ABD, stratejik cephaneliğini destekleyen personel ve ekipman için, Amerika'nın kritik kabiliyetlerini korumak amacıyla rutin eğitim, bakım ve güvenlik faaliyetlerini de içeren en yüksek standartları muhafaza etmektedir"

Sözcü, "Belirli tatbikatlar ya da gerçek dünya operasyonları da dâhil olmak üzere, genel ya da özel herhangi bir yerde nükleer silahların varlığını ya da yokluğunu ne teyit ne de inkâr edebilmemiz ABD'nin politikasıdır" ifadesinde bulundu.

Fotoğraf, Los Alamos Ulusal Laboratuarı'nın 2022 yılında iş başvurusunda bulunan öğrencilere yaptığı bir sunumda yer aldı.

Los Alamos Ulusal Laboratuarı, fotoğrafa ilişkin "Bu fotoğraf için ek bilgi mevcut değildir" açıklamasında bulundu.