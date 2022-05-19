ABD'de bebek maması sıkıntısı: Biden, Savunma Üretim Yasası'nı yürürlüğe koydu
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede bebek maması sıkıntısını gidermek amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokacağını açıkladı. Bu, tedarikçilerin diğer müşterilerden önce bebek maması fabrikalarına kaynak sağlamaya öncelik vermeleri anlamına geliyor.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede bebek maması sıkıntısını gidermek amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı yürürlüğe koydu.
Bu, tedarikçilerin diğer müşterilerden önce bebek maması fabrikalarına kaynak sağlamaya öncelik vermeleri anlamına geliyor.
Biden, "Ülke genelinde ebeveynlerin bebeklerine verecek yeterli mamayı bulma konusunda endişeli olduklarını biliyorum" dedi.
ABD'de 1950'de yürürlüğe giren Savunma Üretim Yasası, Başkana, halkın savunmasında ihtiyaç duyulan ürünler için şirketlerden, sözleşme imzalamalarını veya siparişleri tedarik etmelerini isteme yetkisi veriyor.
Yasa ABD Başkanı'na gerektiğinde, fahiş fiyat uygulanmaması için denetim yetkisi de veriyor.
Biden, Savunma Üretim Yasası'nı 2021'de Covid-19 aşısının ülke çapında dağıtımı için de uygulamaya sokmuştu.
Eski Başkan Donald Trump ise pandemi sürecinde tıbbi malzeme üretimini hızlandırma çağrısında bulundu.
Biden ayrıca, başka ülkelerde üretilen ve ABD standartlarına uygun bebek mamalarını Savunma Bakanlığı uçaklarıyla ülkeye taşımak için de bir operasyon başlattığını duyurdu.
Covid krizi ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle tedarik zincirinde aksamalar mama sıkıntısına katkıda bulunurken, Abbott Nutrition'ın ürettiği mamaları kullanan bebeklerde hastalık vakalarının bildirilmesiyle başlayan ürün toplatmalarla Şubat ayında kriz noktasına vardı.
ABD Temsilciler Meclisi, düşük gelirli ailelerin bebek maması almasına yardımcı olmak amacıyla iki yasa tasarısını onaylamıştı.
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