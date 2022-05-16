Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:02

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ünlü oyuncu Sinem Kobal bugün doğum yaparak ikinci kez annelik heyecanını yaşadı.

İkinci kızını dünyaya getiren 34 yaşındaki Kobal'ın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2016 yılında evlenen İmirzalıoğlu ve Kobal çiftinin, 1,5 yaşında Lalin adlı bir kızları var. İkinci kez anne ve baba olan ünlü çiftin kızlarına ne isim vereceği de merak konusu oldu.

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

KARNI BURNUNDA İLK POZ

Öte yandan Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım gelmişti. Oyuncu, karnı burnunda pozunu ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kobal, yeşil elbisesiyle objektif karşısına geçmişti.