ABD'de bebek ölümleri 2022'de tırmanışa geçti

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:53

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:53

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından sunulan ve bebeklerin doğum ve ölümlerine ilişkin belgelenmiş verilerin uzlaştırılmasıyla elde edilen rakamlara göre, 2022 yılında bebek ölümleri 2021 yılına kıyasla yüzde 3 arttı.

Hesaplamalar, her bin canlı doğum için ölüm sayısına ilişkin verilerin analizine dayanmaktadır.

Son yirmi yılda ilk kez bir artış kaydedilmesine rağmen, genel bebek ölüm hızı bu dönemde %22 azalarak her bin yeni doğan için 5,60 ölüme geriledi.

Ölen toplam bebek sayısı 2022 yılında 20 bin 538 iken, bir yıl önce bu sayı 20 bini geçmiyordu.

En kayda değer artışlar Alaska Yerlileri ve diğer eyaletler gibi nüfusların yanı sıra beyazlarda görüldü.

CDC, bebeklerini kaybeden annelerin çoğunun 25 ila 29 yaşları arasında olduğunu ve ölen bebeklerin çoğunun erkek olduğunu açıkladı.

2022'de bebek ölümlerinin en yaygın nedeninin gebelik komplikasyonları ve bakteriyel septisemi olduğu belirtiliyor.