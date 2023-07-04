ABD'de bir adam, annesinin ölümünü 30 yıldan fazla bir süre sakladı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:24

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:26

Kaliforniyalı bir adam, sosyal güvenlik ve askeri emeklilik ödemelerini toplarken annesinin ölümünü otuz yıldan fazla bir süre gizlemekten suçlu bulundu.

ABD savcısı, bu planın bölgedeki türünün "en uzun soluklu ve en büyük dolandırıcılığı" olduğuna inanıldığını söyledi.

Avukat Randy Grossman geçen hafta yaptığı açıklamada, San Diego'nun yaklaşık 20 mil kuzeyindeki Poway'dan Donald Felix Zampach'ın otuz yıl boyunca 830 bin doların üzerinde kamu fonu ve hileli olarak açılmış kredi kartlarından yaklaşık 30 bin dolar topladığını söyledi.

Grossman, "Bu sanık sadece ölen annesine postalanan çekleri pasif bir şekilde tahsil etmedi. Bu, otuz yılı aşkın bir süreyi kapsayan ve hileyi sürdürmek için agresif eylem ve aldatma gerektiren ayrıntılı bir dolandırıcılıktı" dedi.

İtirafa göre, dolandırıcılık 1990 yılında Zampach'in annesinin Japonya'da vefat etmesiyle başladı.

Annesinin ölümünden sonraki yıllarda Zampach'in, annesinin banka hesaplarını devam ettirdiği, imzasını taklit ettiği ve sahte vergi beyannameleri doldurduğu kaydedildi.

Zampach'in kefaletle serbest bırakıldığı, 20 Eylül'de hüküm giyeceği belirtildi. İtiraf anlaşmasının bir parçası olarak, Poway'deki evini kaybetmesi ve parayı 830 bin dolarlık tazminat faturasına yatırması gerekiyor.