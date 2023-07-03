ABD'de değeri 2,5 milyon dolardan fazla 850 bin fentanil hap ele geçirildi

Yayınlanma: 03.07.2023 - 12:38

Güncelleme: 03.07.2023 - 12:38

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nden (CBP) yapılan açıklamada, baskının San Diego'daki Otay Mesa sınır kapısındaki kargo tesisinde, yetkililerin bir lavabo sevkıyatında "anormallikler" fark etmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.

CBP açıklamasında, beyaz bir kargo minibüsü kullanan 45 yaşındaki bir adamın 26 Haziran'da sınır yetkililerine geçerli bir sınır geçiş kartı ve iki porselen lavabo için bir sevkıyat manifestosu sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "CBP görevlileri aracı bir liman görüntüleme sistemi kullanarak tararken, sevkıyatta anormallikler tespit etti" denildi.

CBP, yetkililerin sevkıyatı bir köpek tespit ekibiyle incelediğini ve iki lavabonun içinde yaklaşık 858 bin mavi hapın gizlendiğini tespit ettiğini söyledi.

Yetkililer, yaklaşık 189 pound ağırlığındaki 12 paketin fentanil testinin pozitif çıktığını söyledi.

Görevliler sentetik opioidlere ve kargo minibüsüne el koydu. Sürücü İç Güvenlik Soruşturması'nın gözetimine devredildi.

Otay Mesa giriş limanı liman müdürü Rosa Hernandez, "Uyuşturucu kaçakçıları sınırlarımızdan tehlikeli uyuşturucuları geçirmek için yeni ve yenilikçi yollar deneyeceklerdir, ancak CBP memurları her zaman tetiktedir" dedi.

CBP verilerine göre ABD sınır koruma görevlileri 2023 yılında şu ana kadar 19 bin 800 kilodan fazla fentanil ele geçirdi.