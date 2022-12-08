ABD'de bir adam sigara istediği için bıçaklanarak öldürüldü
ABD'nin New York kentinde yaşayan Carlos Rosario, sigara isteği üzerine çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.
New York'ta 24 yaşındaki Carlos Rosario, kız arkadaşıyla birlikte bir otoparkın önünde yürürken üç kişilik bir grupla karşılaştı ve sigara istedi.
New York Post'un haberine göre, Rosario'nun bu isteğinin ardından aralarında kavga çıktı.
Polis'in verdiği bilgiye göre, Rosario'nun sigara isteği üzerine çıkan kavgada bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen Rosario, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
- Otobüsle gelip TIR ve kamyonlarla götürüyorlar