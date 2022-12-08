ABD'de bir adam sigara istediği için bıçaklanarak öldürüldü

08 Aralık 2022 Perşembe, 08:52

New York'ta 24 yaşındaki Carlos Rosario, kız arkadaşıyla birlikte bir otoparkın önünde yürürken üç kişilik bir grupla karşılaştı ve sigara istedi.

New York Post'un haberine göre, Rosario'nun bu isteğinin ardından aralarında kavga çıktı.

Polis'in verdiği bilgiye göre, Rosario'nun sigara isteği üzerine çıkan kavgada bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Rosario, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.