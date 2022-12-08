ABD Başkanı Biden yarı otomatik silah çağrısında bulundu
ABD Başkanı Biden, Washington'da silahlı şiddet kurbanları için düzenlenen anma törenine katıldı. Biden törende, "daha önce yaptık" diyerek yarı otomatik silahların yasaklanmasını çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington DC'de düzenlenen silahlı şiddet kurbanlarını anma töreninde, Kongre'ye yarı otomatik silahların yasaklanması çağrısı yaptı.
ABD'deki silahlı şiddet kurbanları, St. Mark Kilisesi'nde düzenlenen törende anıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Demokrat Senatör Chris Murphy, bu yıl Kongre ve Biden'ın onayıyla yasalaşan, silah satışına belirli kısıtlamalar getiren "Daha Güvenli Toplumlar Yasası"na verdiği destek için Biden'a teşekkür etti.
Daha sonra, Connecticut'ta 2012'de Sandy Hook okuluna gerçekleştirilen saldırının şahitlerinden Jackie Hagerty bir konuşma yaptı ve Biden'ı kürsüye davet etti.
Biden ise bir dönem yarı otomatik silahların yasaklandığına işaret ederek, "Daha önce bunu yaptık, yine yapabiliriz" ifadelerini kullandı ve Kongre'yi eyleme çağırdı.
Anma törenine, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yanı sıra birçok Kongre üyesi katıldı.
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