ABD'de bir cenaze evinde 31 çürüyen ceset bulundu

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:38

Fotoğraf: AP

Indiana'nın güneyindeki Lankford Cenaze Evi ve Aile Merkezi'nin çevresindeki 'güçlü koku' şikayetleri, polisin en az 31 çürüyen ceset ve cansız bedeni yakılan 16 kişinin küllerini bulmasıyla sonuçlandı.

Jeffersonville'deki Louisville banliyösünden Binbaşı Isaac Parker yaptığı açıklamada, cesetlerin bazılarının "çürümenin ileri aşamalarında" olduğunu söyledi.

BİNANIN FARKLI YERLERİNDE CESETLER BULUNDU

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; polis memurları cuma günü, keşfi yaptıkları Lankford Cenaze Evi ve Aile Merkezi'ne girmek için tehlikeli madde ekipmanı giymek zorunda kaldı.

Gece boyunca insan kalıntılarını kurtarmak için çalışıldı. Parker, tehlikeli madde teçhizatını kullanan polislerin "binanın etrafında farklı yerlerde" cesetler bulduğunu aktardı.

16 KİŞİNİN KÜLÜ BULUNDU

Yetkililer aynı zamanda krematoryumda yakılan 16 kişinin küllerine ulaştı.

Cenaze evinin klima ünitesinin bozulmasının ardından, tesisin etrafındaki binaları saran güçlü kokuya karşı adli tabibin harekete geçmesiyle işletme inceleme altına alındı. Parker, bazı cesetlerin marttan bu yana cenaze evinde olduğunu söyledi.

Parker, "Çok nahoş bir sahneydi" diye konuştu ve ekledi:

"Koşullar iyi değildi."

Fotoğraf: AP

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Parker, cenaze evinin sahibinin işbirliği yaptığını ve cumadan beri polisle konuştuğunu söyledi. Kalıntılar kimlik tespiti için Clark County Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, halk arasında herhangi bir bilgiye sahip olan kişileri adli tıp bürosuyla temasa geçmeye çağırdı.

WHAS-TV'nin aktardığına göre, nisanda erkek kardeşinin cenazesini yakılmak üzere cenaze evine gönderen bir yerel sakin, hala kalıntıları beklediğini söyledi.

Tara Owen, cenaze evi müdürüne ulaştığında "şu anda çok fazla şeyle uğraştığı" yanıtını aldığını belirtti.

Owen, "Dün gece bedenine ne olduğunu bilmediğimden uyuyamadım. Yakıldı mı? Yakılmadı mı? Neler oluyor? Eğer elime küller geçerse, o olduğunu nereden bileceğim? Bu gerçekten çok üzücü" dedi.