Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde ceset bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinde çürümeye başlayan ceset bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, kum yığınından koku geldiğini fark eden yurttaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları incelemede kum yığını altında bir çuvalla karşılaştı.
1 AY ÖNCE ÖLMÜŞ BİR ERKEK CESEDİ
Kum dolu çuvalda yapılan incelemede çürümeye başlayan ve yaklaşık bir ay önce öldüğü tahmin edilen yetişkin bir erkeğe ait ceset çıktı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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