Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde ceset bulundu

29 Haziran 2022 Çarşamba, 07:15

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, kum yığınından koku geldiğini fark eden yurttaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları incelemede kum yığını altında bir çuvalla karşılaştı.

1 AY ÖNCE ÖLMÜŞ BİR ERKEK CESEDİ

Kum dolu çuvalda yapılan incelemede çürümeye başlayan ve yaklaşık bir ay önce öldüğü tahmin edilen yetişkin bir erkeğe ait ceset çıktı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.