ABD'de ulaşım planı: Piller, hidrojen ve sürdürülebilir sıvı yakıtlar

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:01

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:01

Geçen yılın sonbaharında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Enerji, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim Daireleri ve Çevre Koruma Dairesi "herkes için temiz, güvenli, erişilebilir, eşitlikçi ve karbondan arındırılmış bir ulaşım sistemi" oluşturmak için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Bu hafta, ABD'de taslak olarak belirlenen fikirlere dair ayrıntılar yayımlanmaya başladı.

ABD Ulusal Ulaştırma Dekarbonizasyonu Planı olarak adlandırılan belgenin, 2050 yılına kadar net sıfır seyahat için üç teknoloji çözümü sunduğu görüldü.

Bunlar piller, hidrojen ve sürdürülebilir sıvı yakıtlarken bu plan çerçevesinde üç teknolojinin nasıl kullanılacağı da öngörülüyor.

ULAŞIM SEÇENEKLERİNİN TEMİZLENMESİ

Hafif hizmet araçlarını karbondan arındırmak için "en büyük uzun vadeli fırsata" sahip teknoloji, pil gücü olarak öne çıkıyor. Uzun mesafeli ağır kamyonlar için hidrojen listenin başında yer alıyor. Sürdürülebilir sıvı yakıtlar ise tekneler ve uçaklar için en iyi seçim olarak düşünülüyor.

ABD Enerji Bakanlığı'nın yayımladığı 88 sayfalık Ulusal Taslak'ta ise yerel toplulukların enerji türlerinin "iş merkezleri, alışveriş, okullar, eğlence ve temel hizmetler stratejik olarak insanların yaşadığı yerlerin yakınında konumlandırılması" için yapılabilecek düzenlemelerin üzerinde durulması dikkat çekti.

Toplu taşıma ve trenleri daha güvenilir ve uygun fiyatlı hale getirmek de plan dahilinde ele alındı.

Ancak en büyük karbon azaltma iyileştirmelerinin, ulaşım seçeneklerinin temizlenmesinde olduğu da vurgulandı.