ABD'de bir mahkum 1996'da işlediği cinayet sebebiyle idam edildi
ABD'de 1996 yılında işlediği bir cinayet nedeniyle hakkında idam cezası verilen mahkumun cezası onaylandı.
ABD'nin Alabama eyaletinde 1996'da işlediği bir cinayet nedeniyle hakkında idam cezası verilen mahkumun cezası infaz edildi. Yerel mahkemenin idam cezasına yapılan itirazı görüşen yüksek mahkeme, 43 yaşındaki mahkum Matthew Reeves hakkındaki kararı onayladı. Reeves'in infazı Holman Cezaevi'nde zehirli iğneyle gerçekleştirildi.
Reeves, 1996'da kendisini aracına alan Willir Johnson Jr'yi öldürüp ardında cinayeti kutlamak için eğlenceye gittiği iddiaları ile yargılanmıştı. Dönemin görgü tanıkları, Reeves'in eğlendiği sırada ellerinde maktulün kanı olduğunu öne sürmüş bu iddialar da mahkeme tutanaklarında yer almıştı.
Savunma avukatları, Reeves'in "birinci sınıftaki bir çocuğun okuma seviyesine ve 4 yaşındaki bir çocuğun dil yeterliliğine sahip" olduğu gerekçesiyle idam kararına itiraz etmişti.
Eyalet Valisi Kay Ivey, Reeves'in idamına dair "adaletin yerini bulduğunu" söyledi.
Kaynak: Independent Türkçe
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