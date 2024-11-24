ABD'de cenaze evinde skandal: Yüzlerce ceset çürümeye terk edilmişti...

Yayınlanma: 24.11.2024 - 11:44

Güncelleme: 24.11.2024 - 11:44

Suçlamalara göre, Return to Nature Cenaze Evi'nin sahipleri Jon ve Carie Hallford çifti, 2019 yılına kadar Colorado Springs yakınlarındaki köhne bir binada cesetleri depolamaya başladı ve ailelere yakılmış küller yerine kuru beton verdi. Geçen yıl yapılan korkunç keşif, ailelerin yas tutma süreçlerini şoke etti.

Savcılar, Hallford çiftinin yıllar boyunca savurgan bir şekilde harcama yaptığını açıkladı. Mahkeme kayıtlarına göre, müşterilerin parasını ve pandemi yardım fonlarındaki yaklaşık 900 bin doları lazer vücut şekillendirme, süslü arabalar, Las Vegas ve Florida gezileri, kripto para biriminde 31 bin dolar ve diğer lüks eşyaları satın almak için kullandılar.

Geçtiğimiz ay Hallford çifti, müşterileri ve federal hükümeti dolandırdıklarını kabul ettikleri bir duruşmada federal dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiler. Çift, eyalet mahkemesinde ceset istismarı, hırsızlık, sahtecilik ve kara para aklama gibi 200'den fazla suçlamayla karşı karşıya.

Savcıların uygunsuz bir şekilde saklandığını söylediği cesetler, geçen yıl komşuların Colorado eyaletinin Colorado Springs bölgesinin güneybatısındaki Penrose kasabasındaki bir binadan gelen kötü kokuyu bildirmesiyle ortaya çıktı.

Yetkililer üst üste yığılmış, bazıları böceklerle kaynayan cesetler buldu. Cesetlerin arasında görsel olarak tanımlanamayacak kadar çürümüş kalıntılar da vardı. Müdahale ekiplerinin, tehlikeli madde kıyafetleri giyerek binaya girmek zorunda kaldığı ve içeride sadece kısa süre kalabildikleri öğrenildi.